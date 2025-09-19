通貨 / KVACU
KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units
11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KVACUの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり11.3100の安値と11.3200の高値で取引されました。
Keen Vision Acquisition Corporation - Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
11.3100 11.3200
1年のレンジ
10.4000 13.6100
- 以前の終値
- 11.1500
- 始値
- 11.3200
- 買値
- 11.3100
- 買値
- 11.3130
- 安値
- 11.3100
- 高値
- 11.3200
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 1.43%
- 1ヶ月の変化
- -0.18%
- 6ヶ月の変化
- 2.72%
- 1年の変化
- 4.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K