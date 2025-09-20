시세섹션
통화 / KVACU
KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units

11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KVACU 환율이 오늘 1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.3100이고 고가는 11.3200이었습니다.

Keen Vision Acquisition Corporation - Units 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
11.3100 11.3200
년간 변동
10.4000 13.6100
이전 종가
11.1500
시가
11.3200
Bid
11.3100
Ask
11.3130
저가
11.3100
고가
11.3200
볼륨
5
일일 변동
1.43%
월 변동
-0.18%
6개월 변동
2.72%
년간 변동율
4.24%
20 9월, 토요일