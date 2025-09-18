Divisas / KVACU
KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units
11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KVACU de hoy ha cambiado un 1.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.3100, mientras que el máximo ha alcanzado 11.3200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Keen Vision Acquisition Corporation - Units. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
11.3100 11.3200
Rango anual
10.4000 13.6100
- Cierres anteriores
- 11.1500
- Open
- 11.3200
- Bid
- 11.3100
- Ask
- 11.3130
- Low
- 11.3100
- High
- 11.3200
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 1.43%
- Cambio mensual
- -0.18%
- Cambio a 6 meses
- 2.72%
- Cambio anual
- 4.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B