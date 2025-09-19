KurseKategorien
KVACU
KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units

11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KVACU hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.3100 bis zu einem Hoch von 11.3200 gehandelt.

Verfolgen Sie die Keen Vision Acquisition Corporation - Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
11.3100 11.3200
Jahresspanne
10.4000 13.6100
Vorheriger Schlusskurs
11.1500
Eröffnung
11.3200
Bid
11.3100
Ask
11.3130
Tief
11.3100
Hoch
11.3200
Volumen
5
Tagesänderung
1.43%
Monatsänderung
-0.18%
6-Monatsänderung
2.72%
Jahresänderung
4.24%
