KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units
11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KVACU hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.3100 bis zu einem Hoch von 11.3200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Keen Vision Acquisition Corporation - Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.3100 11.3200
Jahresspanne
10.4000 13.6100
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.1500
- Eröffnung
- 11.3200
- Bid
- 11.3100
- Ask
- 11.3130
- Tief
- 11.3100
- Hoch
- 11.3200
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 1.43%
- Monatsänderung
- -0.18%
- 6-Monatsänderung
- 2.72%
- Jahresänderung
- 4.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K