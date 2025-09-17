Валюты / KVACU
KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units
11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KVACU за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.3100, а максимальная — 11.3200.
Следите за динамикой Keen Vision Acquisition Corporation - Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.3100 11.3200
Годовой диапазон
10.4000 13.6100
- Предыдущее закрытие
- 11.1500
- Open
- 11.3200
- Bid
- 11.3100
- Ask
- 11.3130
- Low
- 11.3100
- High
- 11.3200
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- 2.72%
- Годовое изменение
- 4.24%
