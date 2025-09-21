Valute / KVACU
KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units
11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KVACU ha avuto una variazione del 1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.3100 e ad un massimo di 11.3200.
Segui le dinamiche di Keen Vision Acquisition Corporation - Units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.3100 11.3200
Intervallo Annuale
10.4000 13.6100
- Chiusura Precedente
- 11.1500
- Apertura
- 11.3200
- Bid
- 11.3100
- Ask
- 11.3130
- Minimo
- 11.3100
- Massimo
- 11.3200
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 1.43%
- Variazione Mensile
- -0.18%
- Variazione Semestrale
- 2.72%
- Variazione Annuale
- 4.24%
21 settembre, domenica