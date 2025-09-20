Devises / KVACU
KVACU: Keen Vision Acquisition Corporation - Units
11.3100 USD 0.1600 (1.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KVACU a changé de 1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.3100 et à un maximum de 11.3200.
Suivez la dynamique Keen Vision Acquisition Corporation - Units. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
11.3100 11.3200
Range Annuel
10.4000 13.6100
- Clôture Précédente
- 11.1500
- Ouverture
- 11.3200
- Bid
- 11.3100
- Ask
- 11.3130
- Plus Bas
- 11.3100
- Plus Haut
- 11.3200
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 1.43%
- Changement Mensuel
- -0.18%
- Changement à 6 Mois
- 2.72%
- Changement Annuel
- 4.24%
20 septembre, samedi