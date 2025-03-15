FiyatlarBölümler
Dövizler / KLIC
Geri dön - Hisse senetleri

KLIC: Kulicke and Soffa Industries Inc

41.99 USD 1.04 (2.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KLIC fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.62 ve Yüksek fiyatı olarak 42.94 aralığında işlem gördü.

Kulicke and Soffa Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KLIC haberleri

Günlük aralık
41.62 42.94
Yıllık aralık
26.62 52.04
Önceki kapanış
43.03
Açılış
42.91
Satış
41.99
Alış
42.29
Düşük
41.62
Yüksek
42.94
Hacim
1.090 K
Günlük değişim
-2.42%
Aylık değişim
15.01%
6 aylık değişim
29.56%
Yıllık değişim
-6.65%
21 Eylül, Pazar