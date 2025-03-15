货币 / KLIC
KLIC: Kulicke and Soffa Industries Inc
41.21 USD 0.08 (0.19%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KLIC汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点41.06和高点42.00进行交易。
关注Kulicke and Soffa Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KLIC新闻
日范围
41.06 42.00
年范围
26.62 52.04
- 前一天收盘价
- 41.13
- 开盘价
- 41.31
- 卖价
- 41.21
- 买价
- 41.51
- 最低价
- 41.06
- 最高价
- 42.00
- 交易量
- 1.089 K
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 12.87%
- 6个月变化
- 27.15%
- 年变化
- -8.38%
