Валюты / KLIC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KLIC: Kulicke and Soffa Industries Inc
41.13 USD 1.98 (5.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KLIC за сегодня изменился на 5.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.09, а максимальная — 41.33.
Следите за динамикой Kulicke and Soffa Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KLIC
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Kulicke & Soffa SVP Wong Nelson Munpun sells $1.11m in shares
- Kulicke&Soffa earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kulicke and Soffa (KLIC) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Kulicke & Soffa Q3F25 slides reveal path to recovery with improved margins despite revenue challenges
- Cohu (COHU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- 3 Dirt Cheap Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Kulicke & Soffa partners with Lavorro to deliver AI manufacturing tools
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- You can still find hot tech stocks as a value investor — if you take this approach
- Kulicke & Soffa sets quarterly dividend at $0.205 per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
Дневной диапазон
40.09 41.33
Годовой диапазон
26.62 52.04
- Предыдущее закрытие
- 39.15
- Open
- 40.39
- Bid
- 41.13
- Ask
- 41.43
- Low
- 40.09
- High
- 41.33
- Объем
- 2.337 K
- Дневное изменение
- 5.06%
- Месячное изменение
- 12.65%
- 6-месячное изменение
- 26.91%
- Годовое изменение
- -8.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.