KLIC: Kulicke and Soffa Industries Inc

41.13 USD 1.98 (5.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KLIC за сегодня изменился на 5.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.09, а максимальная — 41.33.

Следите за динамикой Kulicke and Soffa Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.09 41.33
Годовой диапазон
26.62 52.04
Предыдущее закрытие
39.15
Open
40.39
Bid
41.13
Ask
41.43
Low
40.09
High
41.33
Объем
2.337 K
Дневное изменение
5.06%
Месячное изменение
12.65%
6-месячное изменение
26.91%
Годовое изменение
-8.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.