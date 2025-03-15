クォートセクション
通貨 / KLIC
株に戻る

KLIC: Kulicke and Soffa Industries Inc

43.03 USD 1.73 (4.19%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KLICの今日の為替レートは、4.19%変化しました。日中、通貨は1あたり42.30の安値と43.35の高値で取引されました。

Kulicke and Soffa Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KLIC News

1日のレンジ
42.30 43.35
1年のレンジ
26.62 52.04
以前の終値
41.30
始値
42.75
買値
43.03
買値
43.33
安値
42.30
高値
43.35
出来高
1.812 K
1日の変化
4.19%
1ヶ月の変化
17.86%
6ヶ月の変化
32.77%
1年の変化
-4.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K