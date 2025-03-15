通貨 / KLIC
KLIC: Kulicke and Soffa Industries Inc
43.03 USD 1.73 (4.19%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KLICの今日の為替レートは、4.19%変化しました。日中、通貨は1あたり42.30の安値と43.35の高値で取引されました。
Kulicke and Soffa Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
42.30 43.35
1年のレンジ
26.62 52.04
- 以前の終値
- 41.30
- 始値
- 42.75
- 買値
- 43.03
- 買値
- 43.33
- 安値
- 42.30
- 高値
- 43.35
- 出来高
- 1.812 K
- 1日の変化
- 4.19%
- 1ヶ月の変化
- 17.86%
- 6ヶ月の変化
- 32.77%
- 1年の変化
- -4.34%
