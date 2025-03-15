Währungen / KLIC
KLIC: Kulicke and Soffa Industries Inc
43.03 USD 1.73 (4.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KLIC hat sich für heute um 4.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.30 bis zu einem Hoch von 43.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kulicke and Soffa Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
42.30 43.35
Jahresspanne
26.62 52.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.30
- Eröffnung
- 42.75
- Bid
- 43.03
- Ask
- 43.33
- Tief
- 42.30
- Hoch
- 43.35
- Volumen
- 1.812 K
- Tagesänderung
- 4.19%
- Monatsänderung
- 17.86%
- 6-Monatsänderung
- 32.77%
- Jahresänderung
- -4.34%
