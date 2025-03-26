Dövizler / KGEI
KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.52 USD 0.21 (3.66%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KGEI fiyatı bugün -3.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.49 ve Yüksek fiyatı olarak 5.82 aralığında işlem gördü.
Kolibri Global Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Kolibri Global Energy Stock: Stands Out, Tenacious EBITDA Low Oil Prices (NASDAQ:KGEI)
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- Kolibri Global Energy reports 3% production increase in Q2 2025
- Mach Natural Resources LP (MNR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Kolibri Global Energy, Inc. (KGEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Kolibri Global Energy Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KGEI)
Günlük aralık
5.49 5.82
Yıllık aralık
3.08 9.84
- Önceki kapanış
- 5.73
- Açılış
- 5.75
- Satış
- 5.52
- Alış
- 5.82
- Düşük
- 5.49
- Yüksek
- 5.82
- Hacim
- 423
- Günlük değişim
- -3.66%
- Aylık değişim
- 0.18%
- 6 aylık değişim
- -34.21%
- Yıllık değişim
- 79.22%
21 Eylül, Pazar