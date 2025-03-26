KurseKategorien
KGEI: Kolibri Global Energy Inc

5.75 USD 0.02 (0.35%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KGEI hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.69 bis zu einem Hoch von 5.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kolibri Global Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KGEI News

Tagesspanne
5.69 5.81
Jahresspanne
3.08 9.84
Vorheriger Schlusskurs
5.73
Eröffnung
5.75
Bid
5.75
Ask
6.05
Tief
5.69
Hoch
5.81
Volumen
37
Tagesänderung
0.35%
Monatsänderung
4.36%
6-Monatsänderung
-31.47%
Jahresänderung
86.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K