KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.75 USD 0.02 (0.35%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KGEI hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.69 bis zu einem Hoch von 5.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kolibri Global Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.69 5.81
Jahresspanne
3.08 9.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.73
- Eröffnung
- 5.75
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Tief
- 5.69
- Hoch
- 5.81
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 4.36%
- 6-Monatsänderung
- -31.47%
- Jahresänderung
- 86.69%
