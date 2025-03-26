通貨 / KGEI
KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.73 USD 0.10 (1.72%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KGEIの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり5.63の安値と5.80の高値で取引されました。
Kolibri Global Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.63 5.80
1年のレンジ
3.08 9.84
- 以前の終値
- 5.83
- 始値
- 5.79
- 買値
- 5.73
- 買値
- 6.03
- 安値
- 5.63
- 高値
- 5.80
- 出来高
- 259
- 1日の変化
- -1.72%
- 1ヶ月の変化
- 3.99%
- 6ヶ月の変化
- -31.70%
- 1年の変化
- 86.04%
