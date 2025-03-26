Divisas / KGEI
KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.83 USD 0.02 (0.34%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KGEI de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.81, mientras que el máximo ha alcanzado 6.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kolibri Global Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KGEI News
- Kolibri Global Energy Stock: Stands Out, Tenacious EBITDA Low Oil Prices (NASDAQ:KGEI)
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- Kolibri Global Energy reports 3% production increase in Q2 2025
- Mach Natural Resources LP (MNR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Kolibri Global Energy, Inc. (KGEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Kolibri Global Energy Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KGEI)
Rango diario
5.81 6.24
Rango anual
3.08 9.84
- Cierres anteriores
- 5.85
- Open
- 5.84
- Bid
- 5.83
- Ask
- 6.13
- Low
- 5.81
- High
- 6.24
- Volumen
- 351
- Cambio diario
- -0.34%
- Cambio mensual
- 5.81%
- Cambio a 6 meses
- -30.51%
- Cambio anual
- 89.29%
