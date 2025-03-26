Валюты / KGEI
KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.85 USD 0.39 (7.14%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KGEI за сегодня изменился на 7.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.47, а максимальная — 5.87.
Следите за динамикой Kolibri Global Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.47 5.87
Годовой диапазон
3.08 9.84
- Предыдущее закрытие
- 5.46
- Open
- 5.47
- Bid
- 5.85
- Ask
- 6.15
- Low
- 5.47
- High
- 5.87
- Объем
- 224
- Дневное изменение
- 7.14%
- Месячное изменение
- 6.17%
- 6-месячное изменение
- -30.27%
- Годовое изменение
- 89.94%
