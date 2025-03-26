통화 / KGEI
KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.52 USD 0.21 (3.66%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KGEI 환율이 오늘 -3.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.49이고 고가는 5.82이었습니다.
Kolibri Global Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Kolibri Global Energy Stock: Stands Out, Tenacious EBITDA Low Oil Prices (NASDAQ:KGEI)
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- Kolibri Global Energy reports 3% production increase in Q2 2025
- Mach Natural Resources LP (MNR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Kolibri Global Energy, Inc. (KGEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Kolibri Global Energy Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KGEI)
일일 변동 비율
5.49 5.82
년간 변동
3.08 9.84
- 이전 종가
- 5.73
- 시가
- 5.75
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- 저가
- 5.49
- 고가
- 5.82
- 볼륨
- 423
- 일일 변동
- -3.66%
- 월 변동
- 0.18%
- 6개월 변동
- -34.21%
- 년간 변동율
- 79.22%
20 9월, 토요일