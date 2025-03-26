시세섹션
통화 / KGEI
주식로 돌아가기

KGEI: Kolibri Global Energy Inc

5.52 USD 0.21 (3.66%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KGEI 환율이 오늘 -3.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.49이고 고가는 5.82이었습니다.

Kolibri Global Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KGEI News

일일 변동 비율
5.49 5.82
년간 변동
3.08 9.84
이전 종가
5.73
시가
5.75
Bid
5.52
Ask
5.82
저가
5.49
고가
5.82
볼륨
423
일일 변동
-3.66%
월 변동
0.18%
6개월 변동
-34.21%
년간 변동율
79.22%
20 9월, 토요일