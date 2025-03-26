Valute / KGEI
KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.52 USD 0.21 (3.66%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KGEI ha avuto una variazione del -3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.49 e ad un massimo di 5.82.
Segui le dinamiche di Kolibri Global Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KGEI News
Intervallo Giornaliero
5.49 5.82
Intervallo Annuale
3.08 9.84
- Chiusura Precedente
- 5.73
- Apertura
- 5.75
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- Minimo
- 5.49
- Massimo
- 5.82
- Volume
- 423
- Variazione giornaliera
- -3.66%
- Variazione Mensile
- 0.18%
- Variazione Semestrale
- -34.21%
- Variazione Annuale
- 79.22%
21 settembre, domenica