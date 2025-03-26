货币 / KGEI
KGEI: Kolibri Global Energy Inc
5.85 USD 0.39 (7.14%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KGEI汇率已更改7.14%。当日，交易品种以低点5.47和高点5.87进行交易。
关注Kolibri Global Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KGEI新闻
- Kolibri Global Energy Stock: Stands Out, Tenacious EBITDA Low Oil Prices (NASDAQ:KGEI)
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- Kolibri Global Energy reports 3% production increase in Q2 2025
- Mach Natural Resources LP (MNR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Kolibri Global Energy, Inc. (KGEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Kolibri Global Energy Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KGEI)
日范围
5.47 5.87
年范围
3.08 9.84
- 前一天收盘价
- 5.46
- 开盘价
- 5.47
- 卖价
- 5.85
- 买价
- 6.15
- 最低价
- 5.47
- 最高价
- 5.87
- 交易量
- 224
- 日变化
- 7.14%
- 月变化
- 6.17%
- 6个月变化
- -30.27%
- 年变化
- 89.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值