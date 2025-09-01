Dövizler / KGC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KGC: Kinross Gold Corporation
23.47 USD 1.23 (5.53%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KGC fiyatı bugün 5.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.41 ve Yüksek fiyatı olarak 23.64 aralığında işlem gördü.
Kinross Gold Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KGC haberleri
- Eldorado Gold, SoundHound AI, 5 Others Join IBD Watchlists
- Gold Continues To Outshine Equities
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- AngloGold Ashanti hisseleri 67,68 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Kellanova hisseleri 77,69 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- Barrick Unlocks Value From Hemlo Sale: Will It Support Capital Plans?
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Gold Miners Cut Direct Emissions, But ESG Intensity Worsens, Report - Barrick Mining (NYSE:B), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
- Here's How Much a $1000 Investment in Kinross Gold Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Barrick Mining (B) Up 24.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Should You Buy Barrick Mining Stock After a 28% Rally in a Month?
- Why Kinross Gold (KGC) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Kinross Gold stock hits 52-week high at 22.05 USD
- KGC Strongly Placed With Solid Liquidity: Can It Fuel Growth Pipeline?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- US stock futures slip on caution ahead of the week’s key data releases
- Is Avino Silver (ASM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Günlük aralık
22.41 23.64
Yıllık aralık
9.00 23.64
- Önceki kapanış
- 22.24
- Açılış
- 22.48
- Satış
- 23.47
- Alış
- 23.77
- Düşük
- 22.41
- Yüksek
- 23.64
- Hacim
- 14.062 K
- Günlük değişim
- 5.53%
- Aylık değişim
- 10.08%
- 6 aylık değişim
- 85.53%
- Yıllık değişim
- 148.10%
21 Eylül, Pazar