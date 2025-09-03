CotationsSections
KGC: Kinross Gold Corporation

23.47 USD 1.23 (5.53%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KGC a changé de 5.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.41 et à un maximum de 23.64.

Suivez la dynamique Kinross Gold Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.41 23.64
Range Annuel
9.00 23.64
Clôture Précédente
22.24
Ouverture
22.48
Bid
23.47
Ask
23.77
Plus Bas
22.41
Plus Haut
23.64
Volume
14.062 K
Changement quotidien
5.53%
Changement Mensuel
10.08%
Changement à 6 Mois
85.53%
Changement Annuel
148.10%
