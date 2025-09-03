Devises / KGC
KGC: Kinross Gold Corporation
23.47 USD 1.23 (5.53%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KGC a changé de 5.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.41 et à un maximum de 23.64.
Suivez la dynamique Kinross Gold Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KGC Nouvelles
Range quotidien
22.41 23.64
Range Annuel
9.00 23.64
- Clôture Précédente
- 22.24
- Ouverture
- 22.48
- Bid
- 23.47
- Ask
- 23.77
- Plus Bas
- 22.41
- Plus Haut
- 23.64
- Volume
- 14.062 K
- Changement quotidien
- 5.53%
- Changement Mensuel
- 10.08%
- Changement à 6 Mois
- 85.53%
- Changement Annuel
- 148.10%
20 septembre, samedi