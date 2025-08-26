Валюты / KGC
KGC: Kinross Gold Corporation
22.73 USD 0.52 (2.24%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KGC за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 23.35.
Следите за динамикой Kinross Gold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.71 23.35
Годовой диапазон
9.00 23.64
- Предыдущее закрытие
- 23.25
- Open
- 23.33
- Bid
- 22.73
- Ask
- 23.03
- Low
- 22.71
- High
- 23.35
- Объем
- 10.587 K
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- 6.61%
- 6-месячное изменение
- 79.68%
- Годовое изменение
- 140.27%
