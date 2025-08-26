КотировкиРазделы
Валюты / KGC
Назад в Рынок акций США

KGC: Kinross Gold Corporation

22.73 USD 0.52 (2.24%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KGC за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 23.35.

Следите за динамикой Kinross Gold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KGC

Дневной диапазон
22.71 23.35
Годовой диапазон
9.00 23.64
Предыдущее закрытие
23.25
Open
23.33
Bid
22.73
Ask
23.03
Low
22.71
High
23.35
Объем
10.587 K
Дневное изменение
-2.24%
Месячное изменение
6.61%
6-месячное изменение
79.68%
Годовое изменение
140.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.