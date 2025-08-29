Währungen / KGC
KGC: Kinross Gold Corporation
22.24 USD 0.22 (0.98%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KGC hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.94 bis zu einem Hoch von 22.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kinross Gold Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KGC News
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- Barrick Unlocks Value From Hemlo Sale: Will It Support Capital Plans?
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Gold Miners Cut Direct Emissions, But ESG Intensity Worsens, Report - Barrick Mining (NYSE:B), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
- Here's How Much a $1000 Investment in Kinross Gold Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Barrick Mining (B) Up 24.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Should You Buy Barrick Mining Stock After a 28% Rally in a Month?
- Why Kinross Gold (KGC) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- AngloGold Ashanti: ADR markiert Rekordhoch bei 63,12 USD
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Kinross Gold stock hits 52-week high at 22.05 USD
- KGC Strongly Placed With Solid Liquidity: Can It Fuel Growth Pipeline?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- US stock futures slip on caution ahead of the week’s key data releases
- Is Avino Silver (ASM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Basic Materials Stocks
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Kinross Gold (KGC) Up 26.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Kinross Gold Corp stock reaches 52-week high at 20.4 USD
Tagesspanne
21.94 22.35
Jahresspanne
9.00 23.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.46
- Eröffnung
- 22.28
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Tief
- 21.94
- Hoch
- 22.35
- Volumen
- 12.815 K
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- 4.32%
- 6-Monatsänderung
- 75.81%
- Jahresänderung
- 135.10%
