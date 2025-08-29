KurseKategorien
KGC: Kinross Gold Corporation

22.24 USD 0.22 (0.98%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KGC hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.94 bis zu einem Hoch von 22.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kinross Gold Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.94 22.35
Jahresspanne
9.00 23.64
Vorheriger Schlusskurs
22.46
Eröffnung
22.28
Bid
22.24
Ask
22.54
Tief
21.94
Hoch
22.35
Volumen
12.815 K
Tagesänderung
-0.98%
Monatsänderung
4.32%
6-Monatsänderung
75.81%
Jahresänderung
135.10%
