KFII hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisse senedi 10.31 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.31 - 10.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.33 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 25 değerine ulaştı. KFII canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisse senedi temettü ödüyor mu? K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisse senedi şu anda 10.31 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.04% ve USD değerlerini izler. KFII hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KFII hisse senedi nasıl alınır? K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisselerini şu anki 10.31 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.31 ve Ask 10.61 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 25 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KFII fiyat hareketlerini takip edin.

KFII hisse senedine nasıl yatırım yapılır? K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.90 - 10.50 ve mevcut fiyatı 10.31 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.31 veya Ask 10.61 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.19% ve 6 aylık değişim oranı 1.38% değerlerini karşılaştırır. KFII fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisse senedi yıllık olarak 10.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.90 - 10.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.33 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II performansını takip edin.

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.90 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.31 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.90 - 10.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KFII fiyat hareketlerini izleyin.