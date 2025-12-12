クォートセクション
KFII: K&Fグロース・アクイジションII

10.31 USD 0.02 (0.19%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

KFIIの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.31の安値と10.32の高値で取引されました。

K&Fグロース・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KFII株の現在の価格は？

K&Fグロース・アクイジションIIの株価は本日10.31です。10.31 - 10.32内で取引され、前日の終値は10.33、取引量は25に達しました。KFIIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

K&Fグロース・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

K&Fグロース・アクイジションIIの現在の価格は10.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.04%やUSDにも注目します。KFIIの動きはライブチャートで確認できます。

KFII株を買う方法は？

K&Fグロース・アクイジションIIの株は現在10.31で購入可能です。注文は通常10.31または10.61付近で行われ、25や0.00%が市場の動きを示します。KFIIの最新情報はライブチャートで確認できます。

KFII株に投資する方法は？

K&Fグロース・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.90 - 10.50と現在の10.31を考慮します。注文は多くの場合10.31や10.61で行われる前に、0.19%や1.38%と比較されます。KFIIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

K&Fグロース・アクイジションIIの株の最高値は？

K&Fグロース・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.50でした。9.90 - 10.50内で株価は大きく変動し、10.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。K&Fグロース・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

K&Fグロース・アクイジションIIの株の最低値は？

K&Fグロース・アクイジションII(KFII)の年間最安値は9.90でした。現在の10.31や9.90 - 10.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KFIIの動きはライブチャートで確認できます。

KFIIの株式分割はいつ行われましたか？

K&Fグロース・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.33、4.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.31 10.32
1年のレンジ
9.90 10.50
以前の終値
10.33
始値
10.31
買値
10.31
買値
10.61
安値
10.31
高値
10.32
出来高
25
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
0.19%
6ヶ月の変化
1.38%
1年の変化
4.04%
