QuotazioniSezioni
Valute / KFII
Tornare a Azioni

KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II

10.31 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio KFII ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.31 e ad un massimo di 10.32.

Segui le dinamiche di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KFII oggi?

Oggi le azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II sono prezzate a 10.31. Viene scambiato all'interno di 10.31 - 10.32, la chiusura di ieri è stata 10.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KFII mostra questi aggiornamenti.

Le azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II pagano dividendi?

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II è attualmente valutato a 10.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KFII.

Come acquistare azioni KFII?

Puoi acquistare azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II al prezzo attuale di 10.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.31 o 10.61, mentre 25 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KFII sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KFII?

Investire in K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II implica considerare l'intervallo annuale 9.90 - 10.50 e il prezzo attuale 10.31. Molti confrontano 0.19% e 1.38% prima di effettuare ordini su 10.31 o 10.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KFII con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

Il prezzo massimo di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II nell'ultimo anno è stato 10.50. All'interno di 9.90 - 10.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

Il prezzo più basso di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) nel corso dell'anno è stato 9.90. Confrontandolo con gli attuali 10.31 e 9.90 - 10.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KFII muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KFII?

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.33 e 4.04%.

Intervallo Giornaliero
10.31 10.32
Intervallo Annuale
9.90 10.50
Chiusura Precedente
10.33
Apertura
10.31
Bid
10.31
Ask
10.61
Minimo
10.31
Massimo
10.32
Volume
25
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
1.38%
Variazione Annuale
4.04%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev