KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II
Il tasso di cambio KFII ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.31 e ad un massimo di 10.32.
Segui le dinamiche di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KFII oggi?
Oggi le azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II sono prezzate a 10.31. Viene scambiato all'interno di 10.31 - 10.32, la chiusura di ieri è stata 10.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KFII mostra questi aggiornamenti.
Le azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II pagano dividendi?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II è attualmente valutato a 10.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KFII.
Come acquistare azioni KFII?
Puoi acquistare azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II al prezzo attuale di 10.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.31 o 10.61, mentre 25 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KFII sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KFII?
Investire in K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II implica considerare l'intervallo annuale 9.90 - 10.50 e il prezzo attuale 10.31. Molti confrontano 0.19% e 1.38% prima di effettuare ordini su 10.31 o 10.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KFII con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
Il prezzo massimo di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II nell'ultimo anno è stato 10.50. All'interno di 9.90 - 10.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
Il prezzo più basso di K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) nel corso dell'anno è stato 9.90. Confrontandolo con gli attuali 10.31 e 9.90 - 10.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KFII muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KFII?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.33 e 4.04%.
- Chiusura Precedente
- 10.33
- Apertura
- 10.31
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Minimo
- 10.31
- Massimo
- 10.32
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 1.38%
- Variazione Annuale
- 4.04%
