- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II
El tipo de cambio de KFII de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.31, mientras que el máximo ha alcanzado 10.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KFII hoy?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) se evalúa hoy en 10.31. El instrumento se negocia dentro de 10.31 - 10.32; el cierre de ayer ha sido 10.33 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KFII en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II se evalúa actualmente en 10.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.04% y USD. Monitoree los movimientos de KFII en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KFII?
Puede comprar acciones de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) al precio actual de 10.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.31 o 10.61, mientras que 25 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KFII en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KFII?
Invertir en K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II implica tener en cuenta el rango anual 9.90 - 10.50 y el precio actual 10.31. Muchos comparan 0.19% y 1.38% antes de colocar órdenes en 10.31 o 10.61. Estudie los cambios diarios de precios de KFII en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
El precio más alto de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) en el último año ha sido 10.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.90 - 10.50, una comparación con 10.33 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
El precio más bajo de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) para el año ha sido 9.90. La comparación con los actuales 10.31 y 9.90 - 10.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KFII en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KFII?
En el pasado, K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.33 y 4.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.33
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Low
- 10.31
- High
- 10.32
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 0.19%
- Cambio a 6 meses
- 1.38%
- Cambio anual
- 4.04%