KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II

10.31 USD 0.02 (0.19%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do KFII para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.31 e o mais alto foi 10.32.

Veja a dinâmica do par de moedas K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KFII hoje?

Hoje K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) está avaliado em 10.31. O instrumento é negociado dentro de 10.31 - 10.32, o fechamento de ontem foi 10.33, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KFII em tempo real.

As ações de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II pagam dividendos?

Atualmente K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II está avaliado em 10.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.04% e USD. Monitore os movimentos de KFII no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KFII?

Você pode comprar ações de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) pelo preço atual 10.31. Ordens geralmente são executadas perto de 10.31 ou 10.61, enquanto 25 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KFII no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KFII?

Investir em K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II envolve considerar a faixa anual 9.90 - 10.50 e o preço atual 10.31. Muitos comparam 0.19% e 1.38% antes de enviar ordens em 10.31 ou 10.61. Estude as mudanças diárias de preço de KFII no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

O maior preço de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) no último ano foi 10.50. As ações oscilaram bastante dentro de 9.90 - 10.50, e a comparação com 10.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

O menor preço de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) no ano foi 9.90. A comparação com o preço atual 10.31 e 9.90 - 10.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KFII em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KFII?

No passado K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.33 e 4.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.31 10.32
Faixa anual
9.90 10.50
Fechamento anterior
10.33
Open
10.31
Bid
10.31
Ask
10.61
Low
10.31
High
10.32
Volume
25
Mudança diária
-0.19%
Mudança mensal
0.19%
Mudança de 6 meses
1.38%
Mudança anual
4.04%
