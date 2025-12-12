- Visão do mercado
KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II
A taxa do KFII para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.31 e o mais alto foi 10.32.
Veja a dinâmica do par de moedas K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KFII hoje?
Hoje K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) está avaliado em 10.31. O instrumento é negociado dentro de 10.31 - 10.32, o fechamento de ontem foi 10.33, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KFII em tempo real.
As ações de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II pagam dividendos?
Atualmente K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II está avaliado em 10.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.04% e USD. Monitore os movimentos de KFII no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KFII?
Você pode comprar ações de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) pelo preço atual 10.31. Ordens geralmente são executadas perto de 10.31 ou 10.61, enquanto 25 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KFII no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KFII?
Investir em K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II envolve considerar a faixa anual 9.90 - 10.50 e o preço atual 10.31. Muitos comparam 0.19% e 1.38% antes de enviar ordens em 10.31 ou 10.61. Estude as mudanças diárias de preço de KFII no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
O maior preço de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) no último ano foi 10.50. As ações oscilaram bastante dentro de 9.90 - 10.50, e a comparação com 10.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
O menor preço de K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) no ano foi 9.90. A comparação com o preço atual 10.31 e 9.90 - 10.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KFII em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KFII?
No passado K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.33 e 4.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.33
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Low
- 10.31
- High
- 10.32
- Volume
- 25
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.38%
- Mudança anual
- 4.04%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.