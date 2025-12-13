报价部分
货币 / KFII
KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II

10.31 USD 0.02 (0.19%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KFII汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.31和高点10.32进行交易。

关注K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KFII股票今天的价格是多少？

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票今天的定价为10.31。它在10.31 - 10.32范围内交易，昨天的收盘价为10.33，交易量达到25。KFII的实时价格图表显示了这些更新。

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票是否支付股息？

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II目前的价值为10.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.04%和USD。实时查看图表以跟踪KFII走势。

如何购买KFII股票？

您可以以10.31的当前价格购买K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票。订单通常设置在10.31或10.61附近，而25和0.00%显示市场活动。立即关注KFII的实时图表更新。

如何投资KFII股票？

投资K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II需要考虑年度范围9.90 - 10.50和当前价格10.31。许多人在以10.31或10.61下订单之前，会比较0.19%和。实时查看KFII价格图表，了解每日变化。

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II的最高价格是10.50。在9.90 - 10.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II的绩效。

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票的最低价格是多少？

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II（KFII）的最低价格为9.90。将其与当前的10.31和9.90 - 10.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KFII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KFII股票是什么时候拆分的？

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.33和4.04%中可见。

日范围
10.31 10.32
年范围
9.90 10.50
前一天收盘价
10.33
开盘价
10.31
卖价
10.31
买价
10.61
最低价
10.31
最高价
10.32
交易量
25
日变化
-0.19%
月变化
0.19%
6个月变化
1.38%
年变化
4.04%
13 十二月, 星期六