KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II
今日KFII汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.31和高点10.32进行交易。
关注K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
KFII股票今天的价格是多少？
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票今天的定价为10.31。它在10.31 - 10.32范围内交易，昨天的收盘价为10.33，交易量达到25。KFII的实时价格图表显示了这些更新。
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票是否支付股息？
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II目前的价值为10.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.04%和USD。实时查看图表以跟踪KFII走势。
如何购买KFII股票？
您可以以10.31的当前价格购买K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票。订单通常设置在10.31或10.61附近，而25和0.00%显示市场活动。立即关注KFII的实时图表更新。
如何投资KFII股票？
投资K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II需要考虑年度范围9.90 - 10.50和当前价格10.31。许多人在以10.31或10.61下订单之前，会比较0.19%和。实时查看KFII价格图表，了解每日变化。
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II的最高价格是10.50。在9.90 - 10.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II的绩效。
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II股票的最低价格是多少？
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II（KFII）的最低价格为9.90。将其与当前的10.31和9.90 - 10.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KFII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KFII股票是什么时候拆分的？
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.33和4.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.33
- 开盘价
- 10.31
- 卖价
- 10.31
- 买价
- 10.61
- 最低价
- 10.31
- 最高价
- 10.32
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- 1.38%
- 年变化
- 4.04%