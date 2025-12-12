KurseKategorien
KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II

10.31 USD 0.02 (0.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US-Dollar Gewinnwährung: US-Dollar

Der Wechselkurs von KFII hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.31 bis zu einem Hoch von 10.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KFII heute?

Die Aktie von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) notiert heute bei 10.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.31 - 10.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.33 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von KFII zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KFII Dividenden?

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II wird derzeit mit 10.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KFII zu verfolgen.

Wie kaufe ich KFII-Aktien?

Sie können Aktien von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) zum aktuellen Kurs von 10.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.31 oder 10.61 platziert, während 25 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KFII auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KFII-Aktien?

Bei einer Investition in K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II müssen die jährliche Spanne 9.90 - 10.50 und der aktuelle Kurs 10.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 1.38%, bevor sie Orders zu 10.31 oder 10.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KFII.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

Der höchste Kurs von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) im vergangenen Jahr lag bei 10.50. Innerhalb von 9.90 - 10.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

Der niedrigste Kurs von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) im Laufe des Jahres betrug 9.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.31 und der Spanne 9.90 - 10.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KFII live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KFII statt?

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.33 und 4.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.31 10.32
Jahresspanne
9.90 10.50
Vorheriger Schlusskurs
10.33
Eröffnung
10.31
Bid
10.31
Ask
10.61
Tief
10.31
Hoch
10.32
Volumen
25
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
0.19%
6-Monatsänderung
1.38%
Jahresänderung
4.04%
