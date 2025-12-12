- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II
Der Wechselkurs von KFII hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.31 bis zu einem Hoch von 10.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KFII heute?
Die Aktie von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) notiert heute bei 10.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.31 - 10.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.33 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von KFII zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KFII Dividenden?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II wird derzeit mit 10.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KFII zu verfolgen.
Wie kaufe ich KFII-Aktien?
Sie können Aktien von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) zum aktuellen Kurs von 10.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.31 oder 10.61 platziert, während 25 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KFII auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KFII-Aktien?
Bei einer Investition in K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II müssen die jährliche Spanne 9.90 - 10.50 und der aktuelle Kurs 10.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 1.38%, bevor sie Orders zu 10.31 oder 10.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KFII.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
Der höchste Kurs von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) im vergangenen Jahr lag bei 10.50. Innerhalb von 9.90 - 10.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
Der niedrigste Kurs von K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) im Laufe des Jahres betrug 9.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.31 und der Spanne 9.90 - 10.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KFII live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KFII statt?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.33 und 4.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.33
- Eröffnung
- 10.31
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Tief
- 10.31
- Hoch
- 10.32
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 1.38%
- Jahresänderung
- 4.04%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh