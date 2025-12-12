КотировкиРазделы
KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II

10.31 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KFII за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.31, а максимальная — 10.32.

Следите за динамикой K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KFII сегодня?

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) сегодня оценивается на уровне 10.31. Инструмент торгуется в пределах 10.31 - 10.32, вчерашнее закрытие составило 10.33, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KFII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II в настоящее время оценивается в 10.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.04% и USD. Отслеживайте движения KFII на графике в реальном времени.

Как купить акции KFII?

Вы можете купить акции K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) по текущей цене 10.31. Ордера обычно размещаются около 10.31 или 10.61, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KFII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KFII?

Инвестирование в K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II предполагает учет годового диапазона 9.90 - 10.50 и текущей цены 10.31. Многие сравнивают 0.19% и 1.38% перед размещением ордеров на 10.31 или 10.61. Изучайте ежедневные изменения цены KFII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

Самая высокая цена K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) за последний год составила 10.50. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 10.50, сравнение с 10.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?

Самая низкая цена K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.31 и 9.90 - 10.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KFII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KFII?

В прошлом K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.33 и 4.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.31 10.32
Годовой диапазон
9.90 10.50
Предыдущее закрытие
10.33
Open
10.31
Bid
10.31
Ask
10.61
Low
10.31
High
10.32
Объем
25
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
1.38%
Годовое изменение
4.04%
