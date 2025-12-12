- Обзор рынка
KFII: K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II
Курс KFII за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.31, а максимальная — 10.32.
Следите за динамикой K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KFII сегодня?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) сегодня оценивается на уровне 10.31. Инструмент торгуется в пределах 10.31 - 10.32, вчерашнее закрытие составило 10.33, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KFII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II в настоящее время оценивается в 10.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.04% и USD. Отслеживайте движения KFII на графике в реальном времени.
Как купить акции KFII?
Вы можете купить акции K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) по текущей цене 10.31. Ордера обычно размещаются около 10.31 или 10.61, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KFII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KFII?
Инвестирование в K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II предполагает учет годового диапазона 9.90 - 10.50 и текущей цены 10.31. Многие сравнивают 0.19% и 1.38% перед размещением ордеров на 10.31 или 10.61. Изучайте ежедневные изменения цены KFII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
Самая высокая цена K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) за последний год составила 10.50. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 10.50, сравнение с 10.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II?
Самая низкая цена K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II (KFII) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.31 и 9.90 - 10.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KFII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KFII?
В прошлом K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.33 и 4.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.33
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Low
- 10.31
- High
- 10.32
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 1.38%
- Годовое изменение
- 4.04%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.