JKHY: Jack Henry & Associates Inc

151.97 USD 2.50 (1.62%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JKHY fiyatı bugün -1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.70 ve Yüksek fiyatı olarak 155.24 aralığında işlem gördü.

Jack Henry & Associates Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
151.70 155.24
Yıllık aralık
151.70 196.00
Önceki kapanış
154.47
Açılış
155.05
Satış
151.97
Alış
152.27
Düşük
151.70
Yüksek
155.24
Hacim
3.433 K
Günlük değişim
-1.62%
Aylık değişim
-6.53%
6 aylık değişim
-16.90%
Yıllık değişim
-13.93%
21 Eylül, Pazar