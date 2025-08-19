Divisas / JKHY
JKHY: Jack Henry & Associates Inc
159.78 USD 0.71 (0.45%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JKHY de hoy ha cambiado un 0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 159.47, mientras que el máximo ha alcanzado 161.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jack Henry & Associates Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
JKHY News
Rango diario
159.47 161.92
Rango anual
157.40 196.00
- Cierres anteriores
- 159.07
- Open
- 160.00
- Bid
- 159.78
- Ask
- 160.08
- Low
- 159.47
- High
- 161.92
- Volumen
- 1.912 K
- Cambio diario
- 0.45%
- Cambio mensual
- -1.73%
- Cambio a 6 meses
- -12.63%
- Cambio anual
- -9.50%
