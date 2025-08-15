Moedas / JKHY
JKHY: Jack Henry & Associates Inc
158.90 USD 0.88 (0.55%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JKHY para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 158.54 e o mais alto foi 160.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Jack Henry & Associates Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
158.54 160.22
Faixa anual
157.40 196.00
- Fechamento anterior
- 159.78
- Open
- 159.48
- Bid
- 158.90
- Ask
- 159.20
- Low
- 158.54
- High
- 160.22
- Volume
- 83
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- -2.27%
- Mudança de 6 meses
- -13.11%
- Mudança anual
- -10.00%
