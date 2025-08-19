通貨 / JKHY
JKHY: Jack Henry & Associates Inc
154.47 USD 5.31 (3.32%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JKHYの今日の為替レートは、-3.32%変化しました。日中、通貨は1あたり154.39の安値と160.22の高値で取引されました。
Jack Henry & Associates Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JKHY News
- Why Is Jack Henry (JKHY) Down 2.5% Since Last Earnings Report?
- ジャック・ヘンリー・アソシエイツの株価、52週安値の157.75ドルを記録
- Jack Henry & Associates stock hits 52-week low at $157.75
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Jack Henry & Associates declares quarterly dividend of $0.58
- Jack Henry stock price target lowered to $204 from $212 at DA Davidson
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- MeridianLink and Jack Henry expand partnership to enhance digital lending
- Earnings call transcript: Jack Henry Q4 2025 sees earnings beat, stock dips
- DA Davidson reiterates Hold rating on Jack Henry stock with $204 target
- Jack Henry stock price target lowered to $185 from $203 at RBC Capital
- Jack Henry stock price target lowered to $178 at KBW on revenue pressures
- Jack Henry stock outlook slightly below target as Raymond James maintains rating
- Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Jack Henry & Associates Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Earnings call transcript: Jack Henry beats Q4 2025 estimates, stock surges
- Jack Henry stock holds steady as KBW reiterates Market Perform rating
- Jack Henry stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Jack Henry Posts 26% Profit Jump in Q4
- Jack Henry (JKHY) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Jack Henry (JKHY) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Jack Henry&Associates earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Jack Henry stock up 2% as fourth quarter earnings surpass expectations on strong sales wins
1日のレンジ
154.39 160.22
1年のレンジ
154.39 196.00
- 以前の終値
- 159.78
- 始値
- 159.48
- 買値
- 154.47
- 買値
- 154.77
- 安値
- 154.39
- 高値
- 160.22
- 出来高
- 3.010 K
- 1日の変化
- -3.32%
- 1ヶ月の変化
- -4.99%
- 6ヶ月の変化
- -15.53%
- 1年の変化
- -12.51%
