JKHY: Jack Henry & Associates Inc
154.47 USD 5.31 (3.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JKHY hat sich für heute um -3.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 154.39 bis zu einem Hoch von 160.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jack Henry & Associates Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JKHY News
- Why Is Jack Henry (JKHY) Down 2.5% Since Last Earnings Report?
- Jack Henry & Associates-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief bei 157,75 $
- Jack Henry & Associates stock hits 52-week low at $157.75
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Jack Henry & Associates declares quarterly dividend of $0.58
- Jack Henry stock price target lowered to $204 from $212 at DA Davidson
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- MeridianLink and Jack Henry expand partnership to enhance digital lending
- Earnings call transcript: Jack Henry Q4 2025 sees earnings beat, stock dips
- DA Davidson reiterates Hold rating on Jack Henry stock with $204 target
- Jack Henry stock price target lowered to $185 from $203 at RBC Capital
- Jack Henry stock price target lowered to $178 at KBW on revenue pressures
- Jack Henry stock outlook slightly below target as Raymond James maintains rating
- Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Jack Henry & Associates Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Earnings call transcript: Jack Henry beats Q4 2025 estimates, stock surges
- Jack Henry stock holds steady as KBW reiterates Market Perform rating
- Jack Henry stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Jack Henry Posts 26% Profit Jump in Q4
- Jack Henry (JKHY) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Jack Henry (JKHY) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Jack Henry&Associates earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Jack Henry stock up 2% as fourth quarter earnings surpass expectations on strong sales wins
Tagesspanne
154.39 160.22
Jahresspanne
154.39 196.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 159.78
- Eröffnung
- 159.48
- Bid
- 154.47
- Ask
- 154.77
- Tief
- 154.39
- Hoch
- 160.22
- Volumen
- 3.010 K
- Tagesänderung
- -3.32%
- Monatsänderung
- -4.99%
- 6-Monatsänderung
- -15.53%
- Jahresänderung
- -12.51%
