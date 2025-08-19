KurseKategorien
Währungen / JKHY
Zurück zum Aktien

JKHY: Jack Henry & Associates Inc

154.47 USD 5.31 (3.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JKHY hat sich für heute um -3.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 154.39 bis zu einem Hoch von 160.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jack Henry & Associates Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JKHY News

Tagesspanne
154.39 160.22
Jahresspanne
154.39 196.00
Vorheriger Schlusskurs
159.78
Eröffnung
159.48
Bid
154.47
Ask
154.77
Tief
154.39
Hoch
160.22
Volumen
3.010 K
Tagesänderung
-3.32%
Monatsänderung
-4.99%
6-Monatsänderung
-15.53%
Jahresänderung
-12.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K