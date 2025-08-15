Валюты / JKHY
JKHY: Jack Henry & Associates Inc
159.07 USD 0.64 (0.40%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JKHY за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 157.40, а максимальная — 159.25.
Следите за динамикой Jack Henry & Associates Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JKHY
Дневной диапазон
157.40 159.25
Годовой диапазон
157.40 196.00
- Предыдущее закрытие
- 158.43
- Open
- 158.08
- Bid
- 159.07
- Ask
- 159.37
- Low
- 157.40
- High
- 159.25
- Объем
- 1.516 K
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- -2.16%
- 6-месячное изменение
- -13.01%
- Годовое изменение
- -9.91%
