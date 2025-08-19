통화 / JKHY
JKHY: Jack Henry & Associates Inc
151.97 USD 2.50 (1.62%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JKHY 환율이 오늘 -1.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 151.70이고 고가는 155.24이었습니다.
Jack Henry & Associates Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
151.70 155.24
년간 변동
151.70 196.00
- 이전 종가
- 154.47
- 시가
- 155.05
- Bid
- 151.97
- Ask
- 152.27
- 저가
- 151.70
- 고가
- 155.24
- 볼륨
- 3.433 K
- 일일 변동
- -1.62%
- 월 변동
- -6.53%
- 6개월 변동
- -16.90%
- 년간 변동율
- -13.93%
