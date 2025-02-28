Dövizler / JFIN
JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares
11.00 USD 0.16 (1.43%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JFIN fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.85 ve Yüksek fiyatı olarak 11.54 aralığında işlem gördü.
Jiayin Group Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFIN haberleri
- Jiayin Group reports over 54% loan volume growth in Q2, revenue up 27%
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Jiayin Group announces $0.80 per ADS cash dividend payment
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Jiayin Group: Sustainability Of Recent Earnings Growth Is Not Assured (NASDAQ:JFIN)
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- Jiayin (JFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Jiayin Group Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Jiayin Group Inc. to Release First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on Wednesday, June 4, 2025
- Jiayin Group Inc. Announces Cash Dividends
- Jiayin Group Inc. (JFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Jiayin Group: A Questionable Move Offsets The Positives Elsewhere (NASDAQ:JFIN)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Günlük aralık
10.85 11.54
Yıllık aralık
5.20 19.23
- Önceki kapanış
- 11.16
- Açılış
- 11.10
- Satış
- 11.00
- Alış
- 11.30
- Düşük
- 10.85
- Yüksek
- 11.54
- Hacim
- 250
- Günlük değişim
- -1.43%
- Aylık değişim
- -12.14%
- 6 aylık değişim
- -21.43%
- Yıllık değişim
- 57.14%
21 Eylül, Pazar