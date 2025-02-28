КотировкиРазделы
JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares

10.91 USD 0.03 (0.27%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JFIN за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.87, а максимальная — 11.29.

Новости JFIN

Дневной диапазон
10.87 11.29
Годовой диапазон
5.20 19.23
Предыдущее закрытие
10.94
Open
11.22
Bid
10.91
Ask
11.21
Low
10.87
High
11.29
Объем
126
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
-12.86%
6-месячное изменение
-22.07%
Годовое изменение
55.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.