JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares
10.91 USD 0.03 (0.27%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JFIN за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.87, а максимальная — 11.29.
Следите за динамикой Jiayin Group Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JFIN
- Jiayin Group reports over 54% loan volume growth in Q2, revenue up 27%
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Jiayin Group announces $0.80 per ADS cash dividend payment
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Jiayin Group: Sustainability Of Recent Earnings Growth Is Not Assured (NASDAQ:JFIN)
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- Jiayin (JFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Jiayin Group Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Jiayin Group Inc. to Release First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on Wednesday, June 4, 2025
- Jiayin Group Inc. Announces Cash Dividends
- Jiayin Group Inc. (JFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Jiayin Group: A Questionable Move Offsets The Positives Elsewhere (NASDAQ:JFIN)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Дневной диапазон
10.87 11.29
Годовой диапазон
5.20 19.23
- Предыдущее закрытие
- 10.94
- Open
- 11.22
- Bid
- 10.91
- Ask
- 11.21
- Low
- 10.87
- High
- 11.29
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -12.86%
- 6-месячное изменение
- -22.07%
- Годовое изменение
- 55.86%
