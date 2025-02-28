通貨 / JFIN
JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares
11.16 USD 0.17 (1.50%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JFINの今日の為替レートは、-1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり11.06の安値と11.58の高値で取引されました。
Jiayin Group Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JFIN News
- Jiayin Group reports over 54% loan volume growth in Q2, revenue up 27%
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Jiayin Group announces $0.80 per ADS cash dividend payment
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Jiayin Group: Sustainability Of Recent Earnings Growth Is Not Assured (NASDAQ:JFIN)
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- Jiayin (JFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Jiayin Group Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Jiayin Group Inc. to Release First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on Wednesday, June 4, 2025
- Jiayin Group Inc. Announces Cash Dividends
- Jiayin Group Inc. (JFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Jiayin Group: A Questionable Move Offsets The Positives Elsewhere (NASDAQ:JFIN)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
1日のレンジ
11.06 11.58
1年のレンジ
5.20 19.23
- 以前の終値
- 11.33
- 始値
- 11.50
- 買値
- 11.16
- 買値
- 11.46
- 安値
- 11.06
- 高値
- 11.58
- 出来高
- 180
- 1日の変化
- -1.50%
- 1ヶ月の変化
- -10.86%
- 6ヶ月の変化
- -20.29%
- 1年の変化
- 59.43%
