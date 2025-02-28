货币 / JFIN
JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares
11.53 USD 0.62 (5.68%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JFIN汇率已更改5.68%。当日，交易品种以低点10.87和高点11.77进行交易。
关注Jiayin Group Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFIN新闻
- Jiayin Group reports over 54% loan volume growth in Q2, revenue up 27%
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Jiayin Group announces $0.80 per ADS cash dividend payment
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Jiayin Group: Sustainability Of Recent Earnings Growth Is Not Assured (NASDAQ:JFIN)
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- Jiayin (JFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Jiayin Group Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Jiayin Group Inc. to Release First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on Wednesday, June 4, 2025
- Jiayin Group Inc. Announces Cash Dividends
- Jiayin Group Inc. (JFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Jiayin Group: A Questionable Move Offsets The Positives Elsewhere (NASDAQ:JFIN)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
日范围
10.87 11.77
年范围
5.20 19.23
- 前一天收盘价
- 10.91
- 开盘价
- 10.93
- 卖价
- 11.53
- 买价
- 11.83
- 最低价
- 10.87
- 最高价
- 11.77
- 交易量
- 139
- 日变化
- 5.68%
- 月变化
- -7.91%
- 6个月变化
- -17.64%
- 年变化
- 64.71%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值