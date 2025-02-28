Divisas / JFIN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares
11.33 USD 0.42 (3.85%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JFIN de hoy ha cambiado un 3.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.87, mientras que el máximo ha alcanzado 11.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jiayin Group Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFIN News
- Jiayin Group reports over 54% loan volume growth in Q2, revenue up 27%
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Jiayin Group announces $0.80 per ADS cash dividend payment
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Jiayin Group: Sustainability Of Recent Earnings Growth Is Not Assured (NASDAQ:JFIN)
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- Jiayin (JFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Jiayin Group Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Jiayin Group Inc. to Release First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on Wednesday, June 4, 2025
- Jiayin Group Inc. Announces Cash Dividends
- Jiayin Group Inc. (JFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Jiayin Group: A Questionable Move Offsets The Positives Elsewhere (NASDAQ:JFIN)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Rango diario
10.87 11.77
Rango anual
5.20 19.23
- Cierres anteriores
- 10.91
- Open
- 10.93
- Bid
- 11.33
- Ask
- 11.63
- Low
- 10.87
- High
- 11.77
- Volumen
- 277
- Cambio diario
- 3.85%
- Cambio mensual
- -9.50%
- Cambio a 6 meses
- -19.07%
- Cambio anual
- 61.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B