JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares

11.00 USD 0.16 (1.43%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JFIN ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.85 e ad un massimo di 11.54.

Segui le dinamiche di Jiayin Group Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.85 11.54
Intervallo Annuale
5.20 19.23
Chiusura Precedente
11.16
Apertura
11.10
Bid
11.00
Ask
11.30
Minimo
10.85
Massimo
11.54
Volume
250
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
-12.14%
Variazione Semestrale
-21.43%
Variazione Annuale
57.14%
20 settembre, sabato