JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares
11.17 USD 0.16 (1.41%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JFIN para hoje mudou para -1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.06 e o mais alto foi 11.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Jiayin Group Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFIN Notícias
- Jiayin Group reports over 54% loan volume growth in Q2, revenue up 27%
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Jiayin Group announces $0.80 per ADS cash dividend payment
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Jiayin Group: Sustainability Of Recent Earnings Growth Is Not Assured (NASDAQ:JFIN)
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- Jiayin (JFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Jiayin Group Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Jiayin Group Inc. to Release First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on Wednesday, June 4, 2025
- Jiayin Group Inc. Announces Cash Dividends
- Jiayin Group Inc. (JFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Jiayin Group: A Questionable Move Offsets The Positives Elsewhere (NASDAQ:JFIN)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Faixa diária
11.06 11.58
Faixa anual
5.20 19.23
- Fechamento anterior
- 11.33
- Open
- 11.50
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 11.06
- High
- 11.58
- Volume
- 71
- Mudança diária
- -1.41%
- Mudança mensal
- -10.78%
- Mudança de 6 meses
- -20.21%
- Mudança anual
- 59.57%
