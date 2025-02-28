통화 / JFIN
JFIN: Jiayin Group Inc - American Depositary Shares
11.00 USD 0.16 (1.43%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JFIN 환율이 오늘 -1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.85이고 고가는 11.54이었습니다.
Jiayin Group Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
JFIN News
- Jiayin Group reports over 54% loan volume growth in Q2, revenue up 27%
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Jiayin Group announces $0.80 per ADS cash dividend payment
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Jiayin Group: Sustainability Of Recent Earnings Growth Is Not Assured (NASDAQ:JFIN)
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- Jiayin (JFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Jiayin Group Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Jiayin Group Inc. to Release First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on Wednesday, June 4, 2025
- Jiayin Group Inc. Announces Cash Dividends
- Jiayin Group Inc. (JFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- Jiayin Group: A Questionable Move Offsets The Positives Elsewhere (NASDAQ:JFIN)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
일일 변동 비율
10.85 11.54
년간 변동
5.20 19.23
- 이전 종가
- 11.16
- 시가
- 11.10
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- 저가
- 10.85
- 고가
- 11.54
- 볼륨
- 250
- 일일 변동
- -1.43%
- 월 변동
- -12.14%
- 6개월 변동
- -21.43%
- 년간 변동율
- 57.14%
