JBGS: JBG SMITH Properties

23.73 USD 0.32 (1.33%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JBGS fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.58 ve Yüksek fiyatı olarak 24.11 aralığında işlem gördü.

JBG SMITH Properties hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.58 24.11
Yıllık aralık
13.28 24.30
Önceki kapanış
24.05
Açılış
23.95
Satış
23.73
Alış
24.03
Düşük
23.58
Yüksek
24.11
Hacim
2.499 K
Günlük değişim
-1.33%
Aylık değişim
12.09%
6 aylık değişim
47.39%
Yıllık değişim
35.60%
21 Eylül, Pazar