통화 / JBGS
JBGS: JBG SMITH Properties
23.73 USD 0.32 (1.33%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JBGS 환율이 오늘 -1.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.58이고 고가는 24.11이었습니다.
JBG SMITH Properties 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
23.58 24.11
년간 변동
13.28 24.30
- 이전 종가
- 24.05
- 시가
- 23.95
- Bid
- 23.73
- Ask
- 24.03
- 저가
- 23.58
- 고가
- 24.11
- 볼륨
- 2.499 K
- 일일 변동
- -1.33%
- 월 변동
- 12.09%
- 6개월 변동
- 47.39%
- 년간 변동율
- 35.60%
20 9월, 토요일