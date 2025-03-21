Devises / JBGS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JBGS: JBG SMITH Properties
23.73 USD 0.32 (1.33%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JBGS a changé de -1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.58 et à un maximum de 24.11.
Suivez la dynamique JBG SMITH Properties. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JBGS Nouvelles
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- L’objectif de prix de JBG SMITH Properties relevé à 22$ contre 19$ par Evercore ISI
- JBG SMITH Properties price target raised to $22 from $19 at Evercore ISI
- L’action JBG Smith Properties atteint un sommet de 52 semaines à 23,53$
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at $23.53
- JBG Smith price target lowered to $19 from $20 at Evercore ISI
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 22.48 USD
- Behind The (Revised) Curve
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 19.86 USD
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- JBG SMITH declares quarterly dividend of $0.175 per share
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 18.92 USD
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- JBG SMITH acquires 15-acre Tysons Dulles Plaza office campus
- JBG Smith: Sell Now, Maybe Buy Later (NYSE:JBGS)
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- JBG SMITH: Wide Margin Of Safety Amid Government Layoffs (NYSE:JBGS)
Range quotidien
23.58 24.11
Range Annuel
13.28 24.30
- Clôture Précédente
- 24.05
- Ouverture
- 23.95
- Bid
- 23.73
- Ask
- 24.03
- Plus Bas
- 23.58
- Plus Haut
- 24.11
- Volume
- 2.499 K
- Changement quotidien
- -1.33%
- Changement Mensuel
- 12.09%
- Changement à 6 Mois
- 47.39%
- Changement Annuel
- 35.60%
20 septembre, samedi